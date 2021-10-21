Украина вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев

За сутки 19 октября в мире обнаружили 452 993 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 80 425 случаев, в Великобритании - 49 139, в России - 34 073.

Кроме того, в Турции - 29 760 заражений, в Украине - 18 912.

7494 человека в сутки умерли. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе.

Напомним: 19 октября в Украине зафиксировали 18 912 случаев коронавирусной болезни и 495 смертей от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5468 человек, выздоровели 7605 больных.

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