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Ексбойовик втікав від ватажків ОРЛО по українську пенсію – СБУ

Четвер, 21 жовтня 2021, 10:24
Ексбойовик втікав від ватажків ОРЛО по українську пенсію – СБУ
фото СБУ

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього учасника незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", який намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, до лав бойовиків чоловік приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Згодом зловмисник залишив угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганщини.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряє інформацію щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОСБУ
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