Экс-боевик бежал от главарей ОРДЛО за украинской пенсией – СБУ
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную украинской властью территорию для оформления пенсии.
Источник: СБУ
Детали: По данным спецслужбы, к рядам боевиков человек присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.
Впоследствии злоумышленник оставил группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ проверяет информацию о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.