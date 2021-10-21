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Экс-боевик бежал от главарей ОРДЛО за украинской пенсией – СБУ

Четверг, 21 октября 2021, 10:24
Экс-боевик бежал от главарей ОРДЛО за украинской пенсией – СБУ
фото СБУ

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", который пытался попасть на подконтрольную украинской властью территорию для оформления пенсии.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, к рядам боевиков человек присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую "4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник оставил группировку и скрывался на временно оккупированной территории Луганщины.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ проверяет информацию о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОСБУ
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