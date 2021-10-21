В очах українців найбільш опозиційні Євросолідарність та ОПЗЖ 

Українці вважають, що найбільш опозиційною до монобільшості "Слуги народу" є фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 15-18 жовтня

Деталі: Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали "ЄС" (27,2%) і "ОПЗЖ" (24,3%).

Ще 17,5% назвали "Батьківщину".

Партію "Голос" назвали 4,4%.

Хто опозиція? КМІС

Довідка: 15-18 жовтня КМІС опитав 1 200 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка – від 1,4 до 3,2%: похибка вибірки не перевищує 3,2% для показників, близьких до 50%; 2,7% для показників, близьких до 25%; 2,1% - для показників, близьких до 12%; 1,4% - для показників, близьких до 5%.