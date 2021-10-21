В глазах украинцев самые оппозиционные Евросолидарнисть и ОПЗЖ

Украинцы считают, что наиболее оппозиционной к монобольшинству "Слуги народа" являются фракции "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 15-18 октября

Детали: Среди четырех парламентских партий больше всего респондентов главной оппозицией к власти называли "ЕС" (27,2%) и "ОПЗЖ" (24,3%).

Еще 17,5% назвали "Батькивщину".

Партию "Голос" назвали 4,4%.

Кто оппозиция? КМИС

Справка: 15-18 октября КМИС опросил 1 200 респондентов из всех регионов Украины, кроме оккупированных, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность – от 1,4 до 3,2%: погрешность выборки не превышает 3,2% для показателей, близких к 50%; 2,7% для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.