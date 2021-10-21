У Росії нові ковідні антирекорди за хворими й померлими за добу
У Росії за добу 20 жовтня виявлено 36 339 нових випадків зараження ковідом, від коронавірусної інфекції померли 1 036 осіб – це нові добові максимуми.
Джерело: Meduza з посиланням на федеральний оперативний штаб
Деталі: На ранок 21 жовтня в Росії виявлено 36 339 нових випадків зараження Covid-19. Це максимальне значення за всю пандемію. Загальна кількість хворих у країні досягла 8 131 164 осіб.
За минулу добу в Росії від коронавірусної інфекції померли 1 036 осіб – це теж новий "антирекорд" .За весь час спостережень, за офіційними даними, в РФ від Covid-19 померли 227 389 осіб.
Одужали 7 091 607 осіб, у тому числі за останню добу з лікарень виписалися 25 895 пацієнтів.
Сплеск захворюваності на коронавірус у Росії почався з кінця весни через поширення штаму "Дельта", восени він досяг максимальних значень.
У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Росії з 30 жовтня до 7 листопада оголошено неробочі дні, у школярів – канікули.
Нагадаємо: В Україні за минулу добу теж зафіксували одразу два антирекорди: 22 415 хворих на Covid і 546 померлих.
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