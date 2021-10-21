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У Росії нові ковідні антирекорди за хворими й померлими за добу

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:27
Москва, фото ТАСС

У Росії за добу 20 жовтня виявлено 36 339 нових випадків зараження ковідом, від коронавірусної інфекції померли 1 036 осіб – це нові добові максимуми.

Джерело: Meduza з посиланням на федеральний оперативний штаб

Деталі: На ранок 21 жовтня в Росії виявлено 36 339 нових випадків зараження Covid-19. Це максимальне значення за всю пандемію. Загальна кількість хворих у країні досягла 8 131 164 осіб.

За минулу добу в Росії від коронавірусної інфекції померли 1 036 осіб – це теж новий "антирекорд" .За весь час спостережень, за офіційними даними, в РФ від Covid-19 померли 227 389 осіб.

Одужали 7 091 607 осіб, у тому числі за останню добу з лікарень виписалися 25 895 пацієнтів.

Сплеск захворюваності на коронавірус у Росії почався з кінця весни через поширення штаму "Дельта", восени він досяг максимальних значень.

 

У зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Росії з 30 жовтня до 7 листопада оголошено неробочі дні, у школярів – канікули.

Нагадаємо: В Україні за минулу добу теж зафіксували одразу два антирекорди: 22 415 хворих на Covid і 546 померлих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: РосіяCovid-2019коронавірусепідемія


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