В Україні одразу два антирекорди: 22 415 хворих на Covid, 546 померлих за добу

За добу 20 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 546 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 4 892 особи, одужали 8 036 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і Коронавірус_інфо, дані РНБО

Деталі: Попередній антирекорд за добовою кількістю хворих був зафіксований 3 квітня цього року: за добу 2 квітня зафіксували 20 341 випадок інфікування коронавірусом.

Попередній максимум смертей від ускладнень був зафіксований 19 жовтня: у понеділок після довгих свят зареєстрували 538 летальних випадків.

Зараз серед 22 415 нових хворих 1 771 дитина і 345 медпрацівників.

Найбільше хворих на Covid у цю середу зареєстрували у Житомирській (1 562), Одеській (1 528), Львівській (1 388), Запорізькій (1 355) і Харківській (1 319) областях.

Летальних випадків минулої доби найбільше зафіксували у Донецькій (68), Дніпропетровській (45), Львівській і Херсонській (по 41) областях, у Києві (39) та у Харківській області (34).

Тестувань за останню добу зробили 135 912: методом ПЛР – 71 841, методом ІФА – 16 968, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 701 600 осіб, із них 2 352 835 осіб одужали, а 62 389 осіб померли.

Нагадаємо: 19 жовтня Україна серед країн світу була 5-ю за добовою кількістю ковід-хворих і 3-ю за кількістю смертей за добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП