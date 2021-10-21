Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні одразу два антирекорди: 22 415 хворих на Covid, 546 померлих за добу

Четвер, 21 жовтня 2021, 08:17
Динаміка епідемії Covid в Україні, дашборд УП

За добу 20 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 546 смертей від неї, госпіталізували з Covid-19 чи  підозрою на нього 4 892 особи, одужали 8 036 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і Коронавірус_інфо, дані РНБО

Деталі: Попередній антирекорд за добовою кількістю хворих був зафіксований 3 квітня цього року: за добу 2 квітня зафіксували 20 341 випадок інфікування коронавірусом.

Попередній максимум смертей від ускладнень був зафіксований 19 жовтня: у понеділок після довгих свят зареєстрували 538 летальних випадків

Зараз серед 22 415 нових хворих 1 771 дитина і 345 медпрацівників.

Найбільше хворих на Covid у цю середу зареєстрували у Житомирській (1 562), Одеській (1 528), Львівській (1 388), Запорізькій (1 355) і Харківській (1 319) областях.  

Летальних випадків минулої доби найбільше зафіксували у Донецькій (68), Дніпропетровській (45), Львівській і Херсонській (по  41) областях, у Києві (39) та у Харківській області (34).

 
covid19.rnbo.gov.ua

Тестувань за останню добу зробили 135 912: методом ПЛР – 71 841, методом ІФА – 16 968, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 103.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 701 600 осіб, із них 2 352 835 осіб одужали, а 62 389 осіб померли.

Нагадаємо: 19 жовтня Україна серед країн світу була 5-ю за добовою кількістю ковід-хворих і 3-ю за кількістю смертей за добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну

Новини 22 жовтня: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС – Данілов

Данілов дав страшний прогноз: Більше 1000 смертей від ковіду щодня

Усі новини...
Covid-2019
Змінилися правила поїздок між областями: потрібно мати ковід-сертифікат чи тест
Рекорд ковід-вакцинації: чверть мільйона щеплень за день в Україні
Серце, рак, covid: від чого українці помирали в 2021-му
Останні новини
00:36
МОЗ розширить перелік професій з обов’язковою ковід-вакцинацією – Ляшко
23:57
Шефір: Водій після замаху досі не встає
23:38
Мальта закрила в’їзд для туристів з України
23:23
Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
22:54
Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу
22:41
У ТСК щодо "вагнерівців" є запитання до Тарана – Безугла
22:08
Новини економіки: рішення РНБО щодо газу, імпорт електроенергії з РФ
21:56
фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну
21:41
Посол Британії: боротьба з олігархами в Україні потребує додаткових заходів
21:27
Данілов про причини можливої відставки глави Мінекології: Укази президента мають виконуватись
Усі новини...