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В России новые ковидные антирекорды по заболевшим и умершим за сутки

Четверг, 21 октября 2021, 12:27
В России новые ковидные антирекорды по заболевшим и умершим за сутки
Москва, фото ТАСС

В России за сутки 20 октября выявлены 36 339 новых случаев заражения ковидом, от коронавирусной инфекции умерли 1 036 человек – это новые суточные максимумы.

Источник: Meduza со ссылкой на федеральный оперативный штаб

Детали:  На утро 21 октября в России выявлены 36 339 новых случаев заражения Covid-19. Это максимальное значение за всю пандемию. Общее число заболевших в стране достигло 8 131 164 человек.

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1036 человек – это тоже новый "антирекорд" .За все время наблюдений, по официальным данным, в РФ от Covid-19 умерли 227 389 человек.

Выздоровели 7 091 607 человек, в том числе за последние сутки из больниц выписались 25 895 пациентов.

Всплеск заболеваемости коронавирусом в России начался с конца весны из-за распространения штамма "Дельта", осенью он достиг максимальных значений.

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, у школьников – каникулы.

Напомним: В Украине за минувшие сутки тоже зафиксировали сразу два антирекорда: 22 415 больных Covid и 546 умерших.

Знать большеCOVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: РосcияCovid-2019коронавирусэпидемия
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