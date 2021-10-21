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"Чорний список" Мінкульту поповнився 15 росіянами

Четвер, 21 жовтня 2021, 12:49
У чорному списку - Володимир Ільїн. фото peoples.ru

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло ще 15 росіян до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Так "чорний список" поповнив Максим Григор’єв – автор антиукраїнських книг, які Держкомтелерадіо внесло до переліку видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі і т.п. та 14 акторів.

Це зокрема: Сергій Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, народний артист РФ Володимир Ільїн, Олексій Кравченко, Євген Кузьмін, Олександр Марушев, Андрій Терентьєв, Микита Терентьєв, Світлана Терентьєва, Гліб Тємнов, Олексій Червяков, Олена Чижова і Андрій Шаповал.

Це актори з російського пропагандистського художнього фільму "Солнцепек" режисерів Максима Бріуса і Михайла Вассербаума, які також внесені до "чорного списку".

Наразі в переліку, згідно з оновленнями від 19 жовтня, знаходиться 228 осіб.

Що передувало: Міністерство культури та інформаційної політики України внесло сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Українська правда


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