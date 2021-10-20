До "чорного списку" митців Мінкульт додав ще сімох росіян

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: За поданням Служби безпеки України, МКІП оновили перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

До списку увійшли: російський режисер Максим Бріус, продюсер і сценарист Генріх Кен, продюсер Сергій Щеглов, актор Михайло Вассєрбаум, оператори Владислав Гурчін, Олександр Полагаєв і Гарік Жамгарян.

Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів.

Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.

Що цьому передувало: