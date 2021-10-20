До "чорного списку" митців Мінкульт додав ще сімох росіян
Середа, 20 жовтня 2021, 19:34
Міністерство культури та інформаційної політики України внесло сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.
Джерело: сайт Мінкульту
Деталі: За поданням Служби безпеки України, МКІП оновили перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
До списку увійшли: російський режисер Максим Бріус, продюсер і сценарист Генріх Кен, продюсер Сергій Щеглов, актор Михайло Вассєрбаум, оператори Владислав Гурчін, Олександр Полагаєв і Гарік Жамгарян.
Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів.
Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.
Що цьому передувало:
- 5 липня Мінкульт додав відомого російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до чорного списку.
- У червні до списку спочатку рекомендували додати народного артиста Росії та України Філіпа Кіркорова, але потім в СБУ "передумали".
Українська правда