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До "чорного списку" митців Мінкульт додав ще сімох росіян

Середа, 20 жовтня 2021, 19:34

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло сімох російських діячів культури до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Джерело: сайт Мінкульту 

Деталі: За поданням Служби безпеки України, МКІП оновили перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. 

До списку увійшли: російський режисер Максим Бріус, продюсер і сценарист Генріх Кен, продюсер Сергій Щеглов, актор Михайло Вассєрбаум, оператори Владислав Гурчін, Олександр Полагаєв і Гарік Жамгарян.

Станом на 20 жовтня, в переліку перебуває 213 російських культурних діячів.

Наявність особи в переліку Мінкульту означає, що на території України заборонено демонструвати виступи чи фільми з її участю.

Що цьому передувало:

  • 5 липня Мінкульт додав відомого російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до чорного списку.
  • У червні до списку спочатку рекомендували додати народного артиста Росії та України Філіпа Кіркорова, але потім в СБУ "передумали".

Українська правда
Теми: МінкультуриРосіяпропаганда
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