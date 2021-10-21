Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Черный список" Минкульта пополнился 15 россиянами

Четверг, 21 октября 2021, 12:49
Черный список Минкульта пополнился 15 россиянами
В черном списке - Владимир Ильин. фото peoples.ru

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 15 россиян в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: сайт Минкульта

Детали: Так "черный список" пополнил Максим Григорьев - автор антиукраинских книг, которые Госкомтелерадио внесло в перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической вражды и т.п. и 14 актеров.

Это в частности: Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, народный артист РФ Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

Это актеры из российского пропагандистского художественного фильма "Солнцепек" режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, которые также внесены в "черный список".

Сейчас в перечне, согласно обновлениям от 19 октября, находится 228 человек.

Что предшествовало: Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских деятелей культуры в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: