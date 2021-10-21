Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Черный список" Минкульта пополнился 15 россиянами

Четверг, 21 октября 2021, 12:49
В черном списке - Владимир Ильин. фото peoples.ru

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 15 россиян в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: сайт Минкульта

Детали: Так "черный список" пополнил Максим Григорьев - автор антиукраинских книг, которые Госкомтелерадио внесло в перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической вражды и т.п. и 14 актеров.

Это в частности: Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, народный артист РФ Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

Это актеры из российского пропагандистского художественного фильма "Солнцепек" режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, которые также внесены в "черный список".

Сейчас в перечне, согласно обновлениям от 19 октября, находится 228 человек.

Что предшествовало: Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских деятелей культуры в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

видео, фотоРоссийскую поэтессу не пустили в Украину из-за ее вояжей в оккупированный Крым

Смерть украинки на съемках в США: следователи рассказали, что узнали от свидетелей

Еще две области Украины переходят в "красную" зону

відео, фотоСБУ задержала членов преступной группировки, частично управляемой из России

Лев Парнас признан виновным в незаконном финансировании выборов в США

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его нужно госпитализировать – врач

Все новости...
Последние новости
14:53
Судебная реформа: Совет судей избрал представителей в Этический совет по своей квоте
14:36
Во Франции планируют сделать бесплатной контрацепцию для женщин до 25 лет
14:28
На всех крупных железнодорожных вокзалах откроют пункты вакцинации против Covid
14:05
В Австрии допустили локдаун для невакцинированных
13:37
видео, фотоРоссийскую поэтессу не пустили в Украину из-за ее вояжей в оккупированный Крым
13:24
В Эстонии из-за ковид-волны начали откладывать несрочную медпомощь
13:08
исследованиеВ США средний бюджет на новогодние покупки в этом сезоне вырастет на 5%
13:01
Смерть украинки на съемках в США: следователи рассказали, что узнали от свидетелей
12:21
В Польше задержали автобусы с нелегальными мигрантами
11:58
Нападение на "Схемы" в Укрэксимбанке: еще одному человеку сообщили о подозрении
Все новости...