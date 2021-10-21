"Черный список" Минкульта пополнился 15 россиянами

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 15 россиян в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: сайт Минкульта

Детали: Так "черный список" пополнил Максим Григорьев - автор антиукраинских книг, которые Госкомтелерадио внесло в перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической вражды и т.п. и 14 актеров.

Это в частности: Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, народный артист РФ Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.

Это актеры из российского пропагандистского художественного фильма "Солнцепек" режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, которые также внесены в "черный список".

Сейчас в перечне, согласно обновлениям от 19 октября, находится 228 человек.

Что предшествовало: Министерство культуры и информационной политики Украины внесло семерых российских деятелей культуры в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности.