Чеченська справа: Туреччина поки не повідомляла про затримання громадянина України

Турецька влада ще не повідомляла українській про затримання громадянина України Ігоря Єфрима серед 6 осіб, яких у Туреччині підозрюють у шпигунстві й підготовці збройної акції проти чеченської опозиції.

Джерело: коментар речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка

Пряма мова: "Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили".

Деталі: За дорученням МЗС Генеральне консульство України у Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження українського громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Цьому передувало: Турецькі ЗМІ повідомили про затримання 6 осіб, яких звинувачують у підготовці збройної акції проти чеченської опозиції в Туреччині. Це громадяни РФ Абдула Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв та Асланбек Абдулмуслімов, громадянин України Ігор Єфрим, громадянин Узбекистану Амір Юсупов.

Операцію з їх затримання провели 8 жовтня.