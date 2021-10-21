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Чеченська справа: Туреччина поки не повідомляла про затримання громадянина України

Четвер, 21 жовтня 2021, 13:07
Фото з сайту hurriyet.com.tr

Турецька влада ще не повідомляла українській про затримання громадянина України Ігоря Єфрима серед 6 осіб, яких у Туреччині підозрюють у шпигунстві й підготовці збройної акції проти чеченської опозиції.

Джерело: коментар речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка

Пряма мова: "Бачимо інформацію в ЗМІ про затримання в Стамбулі групи осіб, серед яких може бути громадянин України. Турецька сторона наразі не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили". 

Деталі: За дорученням МЗС Генеральне консульство України у Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження українського громадянина і деталі справи, а також отримати дозвіл на його відвідання консулом.

Цьому передувало: Турецькі ЗМІ повідомили про затримання 6 осіб, яких звинувачують у підготовці збройної акції проти чеченської опозиції в Туреччині. Це громадяни РФ Абдула Абдулаєв, Равшан  Ахмедов, Біслан Расаєв та Асланбек Абдулмуслімов, громадянин України Ігор Єфрим, громадянин Узбекистану Амір Юсупов.

Операцію з їх затримання провели 8 жовтня.

Теми: ТуреччинаМЗСтероризмшпигунство


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