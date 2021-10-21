Чеченская дело: Турция пока не сообщала о задержании гражданина Украины

Турецкие власти еще не сообщала украинским о задержании гражданина Украины Игоря Ефрима среди 6 человек, которых в Турции подозревают в шпионаже и подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции.

Источник: комментарий представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко

Прямая речь: "Видим информацию в СМИ о задержании в Стамбуле группы лиц, среди которых может быть гражданин Украины. Турецкая сторона пока не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращения родных также не поступали".

Детали: По поручению МИД Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения украинского гражданина и детали дела, а также получить разрешение на его посещение консулом.

Этому предшествовало: Турецкие СМИ сообщили о задержании 6 человек, которых обвиняют в подготовке вооруженной акции против чеченской оппозиции в Турции. Это граждане РФ Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, гражданин Украины Игорь Ефрим, гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Операцию по их задержанию провели 8 октября.