Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ділки "ремонтували" військову техніку вживаними деталями і відправляли на фронт

Четвер, 21 жовтня 2021, 15:02
Ділки ремонтували військову техніку вживаними деталями і відправляли на фронт
Фото gp.gov.ua

Правоохоронці викрили посадовців приватного підприємства у місті Дніпро, які привласнювали бюджетні кошти, встановлюючи на бойову техніку для ООС вживані деталі під виглядом нових.

Джерело: сайт ОГП, сайт СБУ

Дослівно: "Підприємство стало переможцем тендерних торгів на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн. При цьому тендерна документація містила недостовірні відомості про нібито наявні дозволи, приміщення, а також матеріально-технічну базу для проведення таких робіт". 

 
Фото ОГП

Деталі: В орендованому приміщенні працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

Для легалізації своїх дій підприємці укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. 

 
Фото ОГП

У подальшому "відремонтована" ними техніка направлялася до зони проведення ООС.

Під час обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва вилучили документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Досудове розслідування триває.

    

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: