Ділки "ремонтували" військову техніку вживаними деталями і відправляли на фронт

Правоохоронці викрили посадовців приватного підприємства у місті Дніпро, які привласнювали бюджетні кошти, встановлюючи на бойову техніку для ООС вживані деталі під виглядом нових.

Джерело: сайт ОГП, сайт СБУ

Дослівно: "Підприємство стало переможцем тендерних торгів на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн. При цьому тендерна документація містила недостовірні відомості про нібито наявні дозволи, приміщення, а також матеріально-технічну базу для проведення таких робіт".

Фото ОГП

Деталі: В орендованому приміщенні працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

Для легалізації своїх дій підприємці укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності.

Фото ОГП

У подальшому "відремонтована" ними техніка направлялася до зони проведення ООС.

Під час обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва вилучили документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Досудове розслідування триває.