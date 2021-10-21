Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ділки "ремонтували" військову техніку вживаними деталями і відправляли на фронт

Четвер, 21 жовтня 2021, 15:02
Фото gp.gov.ua

Правоохоронці викрили посадовців приватного підприємства у місті Дніпро, які привласнювали бюджетні кошти, встановлюючи на бойову техніку для ООС вживані деталі під виглядом нових.

Джерело: сайт ОГП, сайт СБУ

Дослівно: "Підприємство стало переможцем тендерних торгів на ремонт військової техніки, загальна сума якого становить 58 млн грн. При цьому тендерна документація містила недостовірні відомості про нібито наявні дозволи, приміщення, а також матеріально-технічну базу для проведення таких робіт". 

 
Фото ОГП

Деталі: В орендованому приміщенні працівники підприємства розбирали вживану техніку на деталі, які згодом реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових.

Для легалізації своїх дій підприємці укладали фіктивні угоди про нібито поставку нових запчастин з підконтрольними суб’єктами підприємницької діяльності. 

 
Фото ОГП

У подальшому "відремонтована" ними техніка направлялася до зони проведення ООС.

Під час обшуків у приміщеннях підприємства та військового представництва вилучили документацію, військову техніку, автомобілі тощо.

Досудове розслідування триває.

    

Українська правда
Теми: СБУООС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією

Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу

фотоТретя партія військової допомоги від США прибула в Україну

Новини 22 жовтня: пік епідемії коронавірусу, Україна в "зеленому" списку

"Не можу передати, який я шокований": Болдуїн прокоментував нещасний випадок

Зеленський заявив про "газову агресію" Росії, просить ЄС діяти разом з Україною

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала агента ФСБ: пройшов вишкіл у бойовиків на Донбасі
Ексбойовик втікав від ватажків ОРЛО по українську пенсію – СБУ
СБУ заявляє, що запобігла потенційним хімічним терактам
Останні новини
03:37
Туніс запроваджує паспорти вакцинації
02:40
Військова допомога від США: Україна отримала комплекси Javelin
01:43
На кордоні з Білоруссю польські прикордонники знайшли тіло чоловіка
00:36
МОЗ погодило збільшення переліку професій з обов’язковою ковід-вакцинацією
23:57
Шефір: Водій після замаху досі не встає
23:38
Мальта закрила в’їзд для туристів з України
23:23
Подруга бойовиків Чичеріна проведе концерт під офісом ОБСЄ в Донецьку
22:54
Кулеба назвав єдиний спосіб порушити монополію Кремля на поставки газу
22:41
У ТСК щодо "вагнерівців" є запитання до Тарана – Безугла
22:08
Новини економіки: рішення РНБО щодо газу, імпорт електроенергії з РФ
Усі новини...