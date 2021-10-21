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Дельцы "ремонтировали" военную технику б/у деталями и отправляли на фронт

Четверг, 21 октября 2021, 15:02
Фото gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили должностных лиц частного предприятия в городе Днепр, которые присваивали бюджетные средства, устанавливая на боевую технику для ООС б/у детали под видом новых.

Источник: сайт ОГП, сайт СБУ

Дословно: "Предприятие стало победителем тендерных торгов на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн. При этом тендерная документация содержала недостоверные сведения о якобы имеющихся разрешениях, помещениях, а также материально-технической базе для проведения таких работ". 

 
Фото ОГП

Детали: В арендованном помещении работники предприятия разбирали подержанную технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.

Для легализации своих действий предприниматели заключали фиктивные соглашения о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности. 

 
Фото ОГП

В дальнейшем "отремонтированная" ими техника направлялась в зону проведения ООС.

Во время обысков в помещениях предприятия и военного представительства изъяли документацию, военную технику, автомобили и тому подобное.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: СБУООС
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