Дельцы "ремонтировали" военную технику б/у деталями и отправляли на фронт
Правоохранители разоблачили должностных лиц частного предприятия в городе Днепр, которые присваивали бюджетные средства, устанавливая на боевую технику для ООС б/у детали под видом новых.
Дословно: "Предприятие стало победителем тендерных торгов на ремонт военной техники, общая сумма которого составляет 58 млн грн. При этом тендерная документация содержала недостоверные сведения о якобы имеющихся разрешениях, помещениях, а также материально-технической базе для проведения таких работ".
Детали: В арендованном помещении работники предприятия разбирали подержанную технику на детали, которые впоследствии реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.
Для легализации своих действий предприниматели заключали фиктивные соглашения о якобы поставке новых запчастей с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности.
В дальнейшем "отремонтированная" ими техника направлялась в зону проведения ООС.
Во время обысков в помещениях предприятия и военного представительства изъяли документацию, военную технику, автомобили и тому подобное.
Досудебное расследование продолжается.