ВАКС відмовився конфіскувати елітну квартиру нардепа "Батьківщини"

Судді Вищого антикорупційного суду Катерина Широка, Андрій Біцюк та Володимир Воронько відмовили прокурорам САП у конфіскації елітної квартири народного депутата з "Батьківщини" Михайла Волинця.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Таким чином суд відмовив стороні обвинувачення - Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі яка просила визнати необґрунтованим активом квартиру нардепа вартістю понад 7 млн гривень та стягнути її в дохід держави. Рішення можна оскаржити в Апеляційний палаті ВАКС.

У квітні журналісти "Схем" виявили в декларації Волинця, що він придбав трикімнатну квартиру в елітному комплексі "Бульвар фонтанів" на Печерську в Києві. Її вартість сягала понад 7 млн гривень. При цьому з огляду на законні доходи депутата йому не вистачало на квартиру близько 3 млн гривень.

Сам Волинець заявив, що кошти доклала жінка, з якою він проживає. Але в декларації він її не вказав, пояснивши, що вони "не в шлюбі".

Це друга справа про цивільну конфіскацію, яка потрапила на розгляд Вищого антикорупційного суду, зазначає ЦПК. У серпні ця ж колегія конфіскувала в депутата з ОПЗЖ Іллі Киви понад 1,2 млн гривень, які він нібито отримав від здачі в оренду жомової ями на Полтавщині.