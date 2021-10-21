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ВАКС відмовився конфіскувати елітну квартиру нардепа "Батьківщини"

Четвер, 21 жовтня 2021, 16:02
ВАКС відмовився конфіскувати елітну квартиру нардепа Батьківщини
ФОТО З FACEBOOK ВОЛИНЦЯ

Судді Вищого антикорупційного суду Катерина Широка, Андрій Біцюк та Володимир Воронько відмовили прокурорам САП у конфіскації елітної квартири народного депутата з "Батьківщини" Михайла Волинця.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Таким чином суд відмовив стороні обвинувачення - Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі яка просила визнати необґрунтованим активом квартиру нардепа вартістю понад 7 млн гривень та стягнути її в дохід держави. Рішення можна оскаржити в Апеляційний палаті ВАКС.

У квітні журналісти "Схем" виявили в декларації Волинця, що він придбав трикімнатну квартиру в елітному комплексі "Бульвар фонтанів" на Печерську в Києві. Її вартість сягала понад 7 млн гривень. При цьому з огляду на законні доходи депутата йому не вистачало на квартиру близько 3 млн гривень.

Сам Волинець заявив, що кошти доклала жінка, з якою він проживає. Але в декларації він її не вказав, пояснивши, що вони "не в шлюбі".

Це друга справа про цивільну конфіскацію, яка потрапила на розгляд Вищого антикорупційного суду, зазначає ЦПК. У серпні ця ж колегія конфіскувала в депутата з ОПЗЖ Іллі Киви понад 1,2 млн гривень, які він нібито отримав від здачі в оренду жомової ями на Полтавщині.

Українська правда

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Теми: Антикорупційний суд
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