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ВАКС отказался конфисковать элитную квартиру нардепа "Батькивщины"

Четверг, 21 октября 2021, 16:02
ФОТО С FACEBOOK ВОЛЫНЦА

Судьи Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая, Андрей Бицюк и Владимир Воронько отказали прокурорам САП в конфискации элитной квартиры народного депутата из "Батькивщины" Михаила Волынца.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: Таким образом суд отказал стороне обвинения - Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которая просила признать необоснованным активом квартиру нардепа стоимостью более 7 млн ​​гривен и взыскать ее в доход государства. Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС.

В апреле журналисты "Схем" обнаружили в декларации Волынца, что он приобрел трехкомнатную квартиру в элитном комплексе "Бульвар фонтанов" на Печерске в Киеве. Ее стоимость достигала более 7 млн ​​гривен. При этом учитывая законные доходы депутата, ему не хватало на квартиру около 3 млн гривен.

Сам Волынец заявил, что средства приложила женщина, с которой он проживает. Но в декларации он ее не указал, объяснив, что они "не в браке".

Это второе дело о гражданской конфискации, которое попало на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, отмечает ЦПК. В августе эта же коллегия конфисковала у депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы более 1,2 млн гривен, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд
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