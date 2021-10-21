Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перших пасажирів без ковід-документів не пустили в потяги

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:27
пункти covid-тестування на вокзалах, фото МОЗ

18 пасажирів не допустили до поїздки співробітники АТ "Укрзалізниця" за першу половину доби 21 жовтня через відсутні сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19. Ще у 18 людей виявили зараження коронавірусом завдяки тестуванню на вокзалах.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці", головний санітарний лікар Ігор Кузін у Facebook

Деталі: Зазначається, що до поїзда Ужгород – Харків через відсутність необхідних документів не допущено 5 пасажирів, Ужгород – Харків (інший потяг) 1 пасажир, Миколаїв – Харків 3 пасажири, Ворохта – Полтава 2 пасажири та Лисичанськ – Ужгород 1 пасажир, Київ – Харків  6 пасажирів.

Двічі до поїздів викликалися представники Нацполіції.

УЗ нагадує, що пасажири можуть зробити тест на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. З квитком на поїзд це коштуватиме 350 грн.

Upd. Кузін повідомив, що за той же час ще й виявили 18 хворих за допомогою тестів на залізничних вокзалах.

Нагадаємо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

Українська правда
Теми: Укрзалізницякоронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Арахамія стверджує, що Зеленський уже визначився з новим міністром оборони

оновлено від 12:36Зеленський збирає засідання РНБО: енергетика і ковід

У фракції "Голос" кажуть, що звільнили Железняка, але він і партія заперечують

Депутати просять Зеленського ввести санкції проти корпорації "Рошен"

Україна залишається у "зеленому" списку ЄС для подорожей

Обрали нового главу Верховного суду

Усі новини...
Укрзалізниця
В "Укрзалізниці" знову мільйонні розтрати на закупівлі вугілля - САП
Змінилися правила поїздок між областями: потрібно мати ковід-сертифікат чи тест
Укрзалізниця розгорнула пункти вакцинації та тестування на 10 вокзалах
Останні новини
18:41
Тільки в 7 школах Києва 100% колективу вакциновано проти COVID-19 – департамент освіти
18:35
Сплять по черзі, зі стелі тече вода: Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ
18:16
графікУкраїнське промвиробництво скоротилося вперше з березня
18:08
Арахамія стверджує, що Зеленський уже визначився з новим міністром оборони
18:06
В Європарламенті звинуватили Росію у використанні газу як зброї
17:49
Силовики викрили тіньову схему переказів грошей до окупованого Криму
17:48
Середній дохід українських ІТ-компаній від іноземних клієнтів за рік зріс на третину – дослідження
17:47
ЄС націлений на нові санкції проти Білорусі через гібридну міграційну атаку
17:44
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:39
ціниВ українських СІЗО запустили платний інтернет і телефон 
Усі новини...