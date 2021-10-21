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Перших пасажирів без ковід-документів не пустили в потяги

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:27
Перших пасажирів без ковід-документів не пустили в потяги
пункти covid-тестування на вокзалах, фото МОЗ

18 пасажирів не допустили до поїздки співробітники АТ "Укрзалізниця" за першу половину доби 21 жовтня через відсутні сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19. Ще у 18 людей виявили зараження коронавірусом завдяки тестуванню на вокзалах.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці", головний санітарний лікар Ігор Кузін у Facebook

Деталі: Зазначається, що до поїзда Ужгород – Харків через відсутність необхідних документів не допущено 5 пасажирів, Ужгород – Харків (інший потяг) 1 пасажир, Миколаїв – Харків 3 пасажири, Ворохта – Полтава 2 пасажири та Лисичанськ – Ужгород 1 пасажир, Київ – Харків  6 пасажирів.

Двічі до поїздів викликалися представники Нацполіції.

УЗ нагадує, що пасажири можуть зробити тест на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. З квитком на поїзд це коштуватиме 350 грн.

Upd. Кузін повідомив, що за той же час ще й виявили 18 хворих за допомогою тестів на залізничних вокзалах.

Нагадаємо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницякоронавірусвакцинація
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