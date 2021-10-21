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Змінилися правила поїздок між областями: потрібно мати ковід-сертифікат чи тест

Четвер, 21 жовтня 2021, 10:00
Змінилися правила поїздок між областями: потрібно мати ковід-сертифікат чи тест
Фото з сайту biz.today.ua

Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

Джерело: постанова Кабінету міністрів віж 11 жовтня, Міністерство охорони здоров'я та Укрзалізниця

Дослівно МОЗ: "Сьогодні почали діяти нові правила перевезень пасажирів між регіонами. Для того, щоб скористатись автобусом, поїздом чи літаком, потрібно пред’явити або документ про щеплення, або негативний тест на Covid-19 (ПЛР-методом або експрес, який чинний 72 години)".

Деталі: Для проїзду між "жовтими" й "червоними" регіонами підійдуть і "жовтий", і "зелений" сертифікати про вакцинацію (раніше говорили, що для жовтої зони достатньо позначки про одну дозу вакцини, а для червоної потрібно дві дози).

Провідники під час посадки у поїзд повинні перевіряти, чи є у пасажира сертифікат про вакцинацію у паперовому чи електронному вигляді, або як альтернатива – довідка про негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, зроблені не пізніше, як за 72 години до подорожі.

 

Дітям до 18 років не потрібно мати документи про вакцинацію, або тестування. 

Ті, хто має протипоказання до щеплення, можуть зробити тест на коронавірус.

За відсутності необхідних документів щодо вакцинації чи тестування провідники можуть не допустити пасажира у поїзд. 

Водночас, пункти експрес-тестування уже працюють на 10 залізничних вокзалах: у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Пасажири з квитком на поїзд можуть зробити Covid-тест за 350 гривень: таку послугу надає "Медична лабораторія CSD".

Також із 21 жовтня на 5 залізничних вокзалах – Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро – працюватимуть пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусу. 

Навіть вакциновані повинні носити захисні маски у транспорті.

Передісторія:

  • 11 жовтня Кабінет міністрів зробив жорсткішими правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки – з 21 жовтня усі пасажири та водії міжрегіональних перевезень повинні мати негативний ковід-тест або щеплення.
  • 13 жовтня в "Укрзалізниці" пояснили, що в поїздах міжобласного сполучення провідники під час посадки будуть перевіряти, чи є у пасажирів сертифікат про вакцинацію або тест на Covid.
  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
  • З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
  • Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.  

УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинУкрзалізницятранспортвакцинаціяCovid-2019
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