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Первых пассажиров без ковид-документов не пустили в поезда

Четверг, 21 октября 2021, 17:27
пункты covid-тестирования на вокзалах, фото МЗ

18 пассажиров не допустили к поездке сотрудники "Укрзализныци" за первую половину суток 21 октября через отсутствие сертификатов о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19. Еще 18 обнаружили больными коронавирус.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци", главный санитарный врач Игорь Кузин в Facebook

Детали: Отмечается, что до поезда Ужгород – Харьков из-за отсутствия необходимых документов не допущено 5 пассажиров, Ужгород - Харьков (другой поезд) 1 пассажир, Николаев - Харьков 3 пассажира, Ворохта - Полтава 2 пассажира и Лисичанск – Ужгород 1 пассажир, Киев - Харьков 6 пассажиров.

Дважды к поездам вызывались представители Нацполиции.

УЗ напоминает, что пассажиры могут сделать тест на 10 вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. С билетом на поезд это будет стоить 350 грн.

Напомним: С 21 октября для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или свежий тест на Covid-19, на некоторых вокзалах открыли пункты вакцинации и экспресс-тестирования.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцякоронавирусвакцинация
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