Бойовики послабили блокаду місії ОБСЄ у Донецьку

ОБСЄ повідомила, що в окупованому бойовиками Донецьку "зменшилася перешкода свободі пересування" СММ ОБСЄ.

Джерело: генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід у Twitter

Пряма мова Шмід: "Я вітаю зменшення перешкод свободі пересування СММ ОБСЄ у непідконтрольному уряду Донецьку".

Деталі: Вона зазначила, що необмежений рух СММ життєво необхідний для роботи, прозорості та зміцнення довіри, тому "усі перешкоджання у роботі СММ ОБСЄ повинні бути зняті".

Що саме означає "зменшення перешкоди пересування" і наскільки суттєво – наразі невідомо.