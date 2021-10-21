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Бойовики послабили блокаду місії ОБСЄ у Донецьку

Четвер, 21 жовтня 2021, 18:37
Бойовики послабили блокаду місії ОБСЄ у Донецьку
gettyimages

ОБСЄ повідомила, що в окупованому бойовиками Донецьку "зменшилася перешкода свободі пересування" СММ ОБСЄ.

Джерело: генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід у Twitter

Пряма мова Шмід: "Я вітаю зменшення перешкод свободі пересування СММ ОБСЄ у непідконтрольному уряду Донецьку".

Деталі: Вона зазначила, що необмежений рух СММ життєво необхідний для роботи, прозорості та зміцнення довіри, тому "усі перешкоджання у роботі СММ ОБСЄ повинні бути зняті".

Що саме означає "зменшення перешкоди пересування" і наскільки суттєво – наразі невідомо.

Українська правда

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Теми: ОБСЄокупаціяДонбасОРДЛО
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