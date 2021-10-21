Бойовики послабили блокаду місії ОБСЄ у Донецьку
Четвер, 21 жовтня 2021, 18:37
ОБСЄ повідомила, що в окупованому бойовиками Донецьку "зменшилася перешкода свободі пересування" СММ ОБСЄ.
Джерело: генеральна секретарка ОБСЄ Гельга Шмід у Twitter
Пряма мова Шмід: "Я вітаю зменшення перешкод свободі пересування СММ ОБСЄ у непідконтрольному уряду Донецьку".
Деталі: Вона зазначила, що необмежений рух СММ життєво необхідний для роботи, прозорості та зміцнення довіри, тому "усі перешкоджання у роботі СММ ОБСЄ повинні бути зняті".
Що саме означає "зменшення перешкоди пересування" і наскільки суттєво – наразі невідомо.
Українська правда