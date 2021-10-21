Боевики ослабили блокаду миссии ОБСЕ в Донецке

ОБСЕ сообщила, что в оккупированном боевиками Донецке уменьшилось препятствие свободе передвижения СММ ОБСЕ.

Источник: генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в Twitter

Прямая речь Шмид: "Я поздравляю уменьшения препятствий свободе передвижения СММ ОБСЕ в неподконтрольных правительству Донецке".

Детали: Она отметила, что неограниченное движение СММ жизненно необходимо для работы, прозрачности и укрепления доверия, поэтому "все препятствия в работе СММ ОБСЕ должны быть сняты".

Что именно означает "уменьшения помех передвижения" и насколько существенно - пока неизвестно.