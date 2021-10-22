Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 05:44
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

20 жовтня у 461 290 людей у світі виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 835 випадків, в Британії – 52 009, в РФ – 36 339.

Крім того, в Туреччині – 28 465 заражень, в Україні – 22 415. За кількістю нових хворих Україна наразі третя в Європі.

7 194 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником (546 смертей) Україна третя в світі і друга в Європі.

 

Нагадаємо: 20 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 546 смертей від неї, госпіталізували з COVID-19 чи  підозрою на нього 4 892 особи, одужали 8 036 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Держдеп США відніс росіян до "бездомних національностей"

На Україну насувається арктичний циклон

Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли

Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини

ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Усі новини...
коронавірус
У Латвії відключили російськомовний канал – розповідав про ефективність оселедця проти COVID
Новини 21 жовтня: дія ковід-обмежень, свіжі рейтинги партій
На вокзалах України вакцинували пів тисячі осіб у перший день
Останні новини
11:28
Німеччина посилила охорону кордону з Польщею
11:15
відео, фотоФутбол: матч Другої ліги України закінчився бійкою на полі
10:42
Орбан звинуватив ЄС і США у спробах втручання в політику Угорщини
10:31
Повністю вакцинованих проти Covid українців вже 7 мільйонів
09:59
Держдеп США відніс росіян до "бездомних національностей"
09:24
На Україну насувається арктичний циклон
08:45
У Балтійському регіоні з’явилася нова база НАТО – для винищувачів і БПЛА
08:19
Хвиля Covid в Україні: більше 20 тисяч нових хворих, 386 заражених померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: "червоні" зони і рекорд вакцинації, вислання 10 послів з Туреччини
07:29
Бійці ООС вогнем у відповідь змусили противника припинити обстріли
Усі новини...