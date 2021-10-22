Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 05:44
COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю
GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images

20 жовтня у 461 290 людей у світі виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 835 випадків, в Британії – 52 009, в РФ – 36 339.

Крім того, в Туреччині – 28 465 заражень, в Україні – 22 415. За кількістю нових хворих Україна наразі третя в Європі.

7 194 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником (546 смертей) Україна третя в світі і друга в Європі.

 

Нагадаємо: 20 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 546 смертей від неї, госпіталізували з COVID-19 чи  підозрою на нього 4 892 особи, одужали 8 036 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: