COVID-19: Україна — третя у світі за смертністю

20 жовтня у 461 290 людей у світі виявили коронавірус.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 835 випадків, в Британії – 52 009, в РФ – 36 339.

Крім того, в Туреччині – 28 465 заражень, в Україні – 22 415. За кількістю нових хворих Україна наразі третя в Європі.

7 194 людини у світі за добу померли від коронавірусу. За цим показником (546 смертей) Україна третя в світі і друга в Європі.

Нагадаємо: 20 жовтня в Україні зафіксували 22 415 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 546 смертей від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 4 892 особи, одужали 8 036 осіб.

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