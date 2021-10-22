COVID-19: Украина — третья в мире по смертности

20 октября у 461 290 человек в мире обнаружили коронавирус.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 80 835 случаев, в Великобритании - 52 009, в РФ - 36 339.

Кроме того, в Турции - 28 465 заражений, в Украине - 22 415. По количеству новых больных Украина сейчас третья в Европе.

7194 человека в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю (546 смертей) Украина третья в мире и вторая в Европе.

Напомним: 20 октября в Украине зафиксировали 22 415 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 546 смертей от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 4892 лица, выздоровели 8036 человек.

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