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Поліція відкрила 800 справ за підробку covid-сертифікатів

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 09:27
Фото поліції

Майже 800 кримінальних проваджень відкрили правоохоронці за підробку covid-сертифікатів, Міністерство внутрішніх справ закликає українців повідомляти про подібні факти в поліцію.

Джерело: коментар глави МВС Дениса Монастирського на сайті відомства

Пряма мова Монастирського: "Прошу вас повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки".

Деталі: Він нагадав, що сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії коронавірусу. 

І попри те, що альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує, є люди, які готові платити за підробку covid-сертифікатів. 

За словами глави МВС, поліція щоденно бореться з шахраями та недобросовісними лікарями, які виготовляють фальшиві документи. За цими фактами вже розпочато майже 800 кримінальних проваджень.

Передісторія:

  • Україна б'є антирекорди за кількістю хворих та померлих від Covid за добу – 21 жовтня зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї.

Українська правда
Теми: МВСкоронавірус


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