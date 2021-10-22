Поліція відкрила 800 справ за підробку covid-сертифікатів
Майже 800 кримінальних проваджень відкрили правоохоронці за підробку covid-сертифікатів, Міністерство внутрішніх справ закликає українців повідомляти про подібні факти в поліцію.
Джерело: коментар глави МВС Дениса Монастирського на сайті відомства
Пряма мова Монастирського: "Прошу вас повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки".
Деталі: Він нагадав, що сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії коронавірусу.
І попри те, що альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує, є люди, які готові платити за підробку covid-сертифікатів.
За словами глави МВС, поліція щоденно бореться з шахраями та недобросовісними лікарями, які виготовляють фальшиві документи. За цими фактами вже розпочато майже 800 кримінальних проваджень.
Передісторія:
- Україна б'є антирекорди за кількістю хворих та померлих від Covid за добу – 21 жовтня зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї.