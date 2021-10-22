Поліція відкрила 800 справ за підробку covid-сертифікатів

Майже 800 кримінальних проваджень відкрили правоохоронці за підробку covid-сертифікатів, Міністерство внутрішніх справ закликає українців повідомляти про подібні факти в поліцію.

Джерело: коментар глави МВС Дениса Монастирського на сайті відомства

Пряма мова Монастирського: "Прошу вас повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки".

Деталі: Він нагадав, що сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії коронавірусу.

І попри те, що альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує, є люди, які готові платити за підробку covid-сертифікатів.

За словами глави МВС, поліція щоденно бореться з шахраями та недобросовісними лікарями, які виготовляють фальшиві документи. За цими фактами вже розпочато майже 800 кримінальних проваджень.

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