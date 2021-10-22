Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна б'є антирекорди за кількістю хворих та померлих від Covid за добу

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 08:19
Україна б'є антирекорди за кількістю хворих та померлих від Covid за добу
Динаміка епідемії Covid в Україні, дашборд УП

За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 141 особу, одужали 8 530 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я і Коронавірус_інфо, дані РНБО

Деталі: Це другий поспіль антирекорд за добовим приростом хворих і третій максимум смертей від коронавірусу за тиждень. Лише напередодні було зафіксовано рекордні 22 415 випадків захворювання і 546 смертей від Covid-19.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 725 385 осіб, із них одужали 2 361 365 осіб, померли 63 003 особи.

На ранок 22 жовтня серед нових хворих 1 800 дітей і 391 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і в місті Київ (1323). 

Летальних випадків за минулу добу найбільше зареєстрували у Донецькій (94), Дніпропетровській (57), Херсонській (54), Одеській (45) областях та в місті Києві (44). У Київській області 31 летальний випадок.

За добу зроблено 134 329 тестування: методом ПЛР – 72 999, методом ІФА – 15 546, експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 45 784.

Зараз в Україні хворіють на Covid 301 тисяча жителів.

 

Нагадаємо: 20 жовтня Україна була в Європі третьою за кількістю нових хворих на Covid і другою за кількістю смертей від коронавірусу (у світі – третьою).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: