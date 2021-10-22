Полиция открыла 800 дел за подделку covid-сертификатов

Почти 800 уголовных производств открыли правоохранители за подделку covid-сертификатов, Министерство внутренних дел призывает украинцев сообщать о подобных фактах в полицию.

Источник: комментарий главы МВД Дениса Монастырского на сайте ведомства

Прямая речь Монастырского: "Прошу вас сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102. Берегите свою жизнь и не разменивайте ее на подделки".

Детали: Он напомнил, что сегодня в Украине фиксируется наибольшая смертность от начала пандемии коронавируса.

И несмотря на то, что альтернативы вакцинации и соблюдению карантина не существует, есть люди, которые готовы платить за подделку covid-сертификатов.

По словам главы МВД, полиция ежедневно борется с мошенниками и недобросовестными врачами, которые изготавливают фальшивые документы. По этим фактам уже начато почти 800 уголовных производств.

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