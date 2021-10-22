Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция открыла 800 дел за подделку covid-сертификатов

Пятница, 22 октября 2021, 09:27
Полиция открыла 800 дел за подделку covid-сертификатов
Фото полиции

Почти 800 уголовных производств открыли правоохранители за подделку covid-сертификатов, Министерство внутренних дел призывает украинцев сообщать о подобных фактах в полицию.

Источник: комментарий главы МВД Дениса Монастырского на сайте ведомства

Прямая речь Монастырского: "Прошу вас сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции 0800505170 или по номеру 102. Берегите свою жизнь и не разменивайте ее на подделки".

Детали: Он напомнил, что сегодня в Украине фиксируется наибольшая смертность от начала пандемии коронавируса.

И несмотря на то, что альтернативы вакцинации и соблюдению карантина не существует, есть люди, которые готовы платить за подделку covid-сертификатов.

По словам главы МВД, полиция ежедневно борется с мошенниками и недобросовестными врачами, которые изготавливают фальшивые документы. По этим фактам уже начато почти 800 уголовных производств.

Предыстория:

  • Украина бьет антирекорды по количеству больных и умерших от Covid за сутки – 21 октября зафиксировали 23 785 случаев коронавирусной болезни и 614 летальных случаев от нее.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МВДкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
МВД
МВД показало первые минуты после ракетной атаки на Львов
Российские хакеры создали фейковый сайт МВД Германии
Клименко: Люди очень интересуются Реестром оружия, за 3 часа − 3,5 тысячи авторизаций
Последние новости
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
Все новости...
Реклама: