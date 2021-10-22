На голову Устінової в Раді впав дверний засув
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:09
На народну депутатку від "Голосу" Олександру Устінову у Верховній Раді впав дверний засув, їй викликали швидку медичну допомогу.
Джерело: нардеп із "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook
Пряма мова: "Ранок починається не з кави. А зі.швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав двірний засов".
Деталі: Стефанишина заспокоїла, що вона з Устіновою – і "все на контролі".
Довідка: Устінова є секретарем лічильної комісії Верховної Ради.
Устінова була серед тих депутатів, які бойкотували з'їзд партії "Голос" 29 липня і не визнають Кіру Рудик як керівницю партії.