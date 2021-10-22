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На голову Устінової в Раді впав дверний засув

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:09
На голову Устіновій у Раді впав двірний засов, фото Стефанишиної

На народну депутатку від "Голосу" Олександру Устінову у Верховній Раді впав дверний засув, їй викликали швидку медичну допомогу.

Джерело: нардеп із "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook

Пряма мова: "Ранок починається не з кави. А зі.швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав двірний засов". 

 
На голову Устіновій у Раді впав двірний засов
фото Стефанишиної

Деталі: Стефанишина заспокоїла, що вона з Устіновою – і "все на контролі".

 
Поранена Устінова
фото Стефанишиної

Довідка: Устінова є секретарем лічильної комісії Верховної Ради.

Устінова була серед тих депутатів, які бойкотували з'їзд партії "Голос" 29 липня і не визнають Кіру Рудик як керівницю партії.

Теми: Верховна РадаГолос


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