На голову Устінової в Раді впав дверний засув

На голову Устіновій у Раді впав двірний засов, фото Стефанишиної

На народну депутатку від "Голосу" Олександру Устінову у Верховній Раді впав дверний засув, їй викликали швидку медичну допомогу.

Джерело: нардеп із "Голосу" Ольга Стефанишина у Facebook

Пряма мова: "Ранок починається не з кави. А зі.швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав двірний засов".

На голову Устіновій у Раді впав двірний засов фото Стефанишиної

Деталі: Стефанишина заспокоїла, що вона з Устіновою – і "все на контролі".

Поранена Устінова фото Стефанишиної

Довідка: Устінова є секретарем лічильної комісії Верховної Ради.

Устінова була серед тих депутатів, які бойкотували з'їзд партії "Голос" 29 липня і не визнають Кіру Рудик як керівницю партії.