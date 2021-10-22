На голову Устиновой в Раде упал дверной засов
Пятница, 22 октября 2021, 11:09
На народного депутата от "Голоса" Александру Устинову в Верховной Раде упал дверной засов, ей вызвали скорую медицинскую помощь.
Источник: нардеп из "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook
Прямая речь: "Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов".
Детали: Стефанишина успокоила, что она с Устиновой – и "все на контроле".
Справка: Устинова является секретарем счетной комиссии Верховной Рады.
Устинова была среди тех депутатов, которые бойкотировали съезд партии "Голос" 29 июля и не признают Киру Рудык как руководительницу партии.