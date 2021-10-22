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На голову Устиновой в Раде упал дверной засов

Пятница, 22 октября 2021, 11:09
На голову Устиновой в Раде упал дверной засов
На голову Устиновой в Раде упал дверной засов, фото Стефанишиной

На народного депутата от "Голоса" Александру Устинову в Верховной Раде упал дверной засов, ей вызвали скорую медицинскую помощь.

Источник: нардеп из "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook

Прямая речь: "Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов".

 
На голову Устиновой в Раде упал дверной засов
фото Стефанишиной

Детали: Стефанишина успокоила, что она с Устиновой – и "все на контроле".

 
Раненая Устинова
фото Стефанишиной

Справка: Устинова является секретарем счетной комиссии Верховной Рады.

Устинова была среди тех депутатов, которые бойкотировали съезд партии "Голос" 29 июля и не признают Киру Рудык как руководительницу партии.

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Темы: Верховная РадаГолос
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