На голову Устиновой в Раде упал дверной засов, фото Стефанишиной

На народного депутата от "Голоса" Александру Устинову в Верховной Раде упал дверной засов, ей вызвали скорую медицинскую помощь.

Источник: нардеп из "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook

Прямая речь: "Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов".

На голову Устиновой в Раде упал дверной засов фото Стефанишиной

Детали: Стефанишина успокоила, что она с Устиновой – и "все на контроле".

Раненая Устинова фото Стефанишиной

Справка: Устинова является секретарем счетной комиссии Верховной Рады.

Устинова была среди тех депутатов, которые бойкотировали съезд партии "Голос" 29 июля и не признают Киру Рудык как руководительницу партии.