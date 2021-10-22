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Справа Подільського мосту: у бенефіціара компанії-генпідрядника вилучили ₴ 8 мільйонів

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:40

Столична прокуратура вилучила понад 8 млн гривень у бенефіціара компанії-генпідрядника будівництва Подільського мосту, кошти передали АРМА.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Грошові кошти, а саме близько 300 тисяч доларів та 370 тисяч гривень , що в гривневому еквіваленті становить понад 8 млн гривень, були вилучені у бенефіціара компанії-генпідрядника будівництва Подільського мосту у ході обшуків. Надалі ці кошти були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні і тепер на виконання ухвали суду передані в управління АРМА.

21 жовтня 2021 року ці кошти надійшли на рахунки агентства у державному банку".

Деталі: Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

 
фото прокуратури

В межах вказаного кримінального провадження першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України, керівнику генпідрядної організації та двом керівникам підрядних організацій - за ч. 5 ст. 191 КК України.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків на цей час становить понад 150 млн гривень, наголошують у прокуратурі.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


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