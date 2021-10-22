Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дело Подольского моста: у бенефициара компании-генподрядчика изъяли ₴ 8 миллионов

Пятница, 22 октября 2021, 13:40

Столичная прокуратура изъяла более 8 млн гривен у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста, средства передали АРМА.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Денежные средства, а именно около 300 тысяч долларов и 370 тысяч гривен, что в гривневом эквиваленте составляет более 8 млн гривен, были изъяты у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста в ходе обысков. В дальнейшем эти средства были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и теперь во исполнение постановления суда переданы в управление АРМА.

21 октября 2021 года эти средства поступили на счета агентства в государственном банке".

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

 
фото прокуратуры

В рамках указанного уголовного производства первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины, руководителю генподрядной организации и двум руководителям подрядных организаций - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба в настоящее время составляет более 150 млн гривен, отмечают в прокуратуре.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях

фотоВершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз

Вооружение на десятки млн долларов: премьер рассказал, что США передали Украине

Все новости...
Киев
В крематории Киева отрицают увеличение очереди на кремацию
В Украине проводят 16 обысков по делу киевского БТИ
КГГА о подорожании проезда: Это не будет 20 гривен, будем искать компромиссы
Последние новости
20:08
Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
20:02
В Хорватии евроскептики хотят референдума по переходу на евро
19:40
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
18:58
Новости экономики: борьба за транзит, рекордный урожай гречки
18:44
Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения, силы ООС отвечали
18:21
Туска официально избрали председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши
18:13
15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных
17:46
Киев накрывает сильный ветер
17:33
В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"
17:24
Зеркаль оценила риск начала работы "Северного потока-2" без сертификации
Все новости...