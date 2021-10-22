Дело Подольского моста: у бенефициара компании-генподрядчика изъяли ₴ 8 миллионов

Столичная прокуратура изъяла более 8 млн гривен у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста, средства передали АРМА.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Максимец: "Денежные средства, а именно около 300 тысяч долларов и 370 тысяч гривен, что в гривневом эквиваленте составляет более 8 млн гривен, были изъяты у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста в ходе обысков. В дальнейшем эти средства были признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве и теперь во исполнение постановления суда переданы в управление АРМА.

21 октября 2021 года эти средства поступили на счета агентства в государственном банке".

Детали: Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

фото прокуратуры

В рамках указанного уголовного производства первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины, руководителю генподрядной организации и двум руководителям подрядных организаций - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба в настоящее время составляет более 150 млн гривен, отмечают в прокуратуре.