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У Зеленського підтвердили, що на дім заступника голови Офісу президента напали 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:59
Сергій Никифоров, фото з сайту president.gov.ua

Речник президента Сергій Никифоров підтвердив, що на будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви цієї ночі було скоєно напад із "коктейлем Молотова".

Джерело: коментар Никифорова, телеканал "Дом"

Деталі: Речник президента зазначив, що ніхто не постраждав, а поліція оперативно затримала ймовірного правопорушника. 

За словами Никифорова, Жовква дав свідчення слідчим, він уже на роботі і продовжує виконувати свої обов'язки.

На думку Жовкви, така спроба залякати його або Офіс президента позбавлена сенсу і є жалюгідною, а такий прояв ненависті неприпустимий у цивілізованій країні.

Никифоров зазначив, що в Офісі президента сподіваються на швидке встановлення замовників, мотивів нападу і притягнення винних до відповідальності.

Цьому передувало :Вранці 22 жовтня у Києві чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за євроінтеграцію. За даними УП, це був дім заступника голови ОП Ігоря Жовкви, у якого цього дня день народження. 

Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі Черкаської області. За його словами, замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про "роботу".

Теми: Офіс президентаКиївська область


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