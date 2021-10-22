У Зеленського підтвердили, що на дім заступника голови Офісу президента напали
Речник президента Сергій Никифоров підтвердив, що на будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви цієї ночі було скоєно напад із "коктейлем Молотова".
Джерело: коментар Никифорова, телеканал "Дом"
Деталі: Речник президента зазначив, що ніхто не постраждав, а поліція оперативно затримала ймовірного правопорушника.
За словами Никифорова, Жовква дав свідчення слідчим, він уже на роботі і продовжує виконувати свої обов'язки.
На думку Жовкви, така спроба залякати його або Офіс президента позбавлена сенсу і є жалюгідною, а такий прояв ненависті неприпустимий у цивілізованій країні.
Никифоров зазначив, що в Офісі президента сподіваються на швидке встановлення замовників, мотивів нападу і притягнення винних до відповідальності.
Цьому передувало :Вранці 22 жовтня у Києві чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за євроінтеграцію. За даними УП, це був дім заступника голови ОП Ігоря Жовкви, у якого цього дня день народження.
Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі Черкаської області. За його словами, замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про "роботу".