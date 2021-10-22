Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського підтвердили, що на дім заступника голови Офісу президента напали 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 13:59
У Зеленського підтвердили, що на дім заступника голови Офісу президента напали 
Сергій Никифоров, фото з сайту president.gov.ua

Речник президента Сергій Никифоров підтвердив, що на будинок заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви цієї ночі було скоєно напад із "коктейлем Молотова".

Джерело: коментар Никифорова, телеканал "Дом"

Деталі: Речник президента зазначив, що ніхто не постраждав, а поліція оперативно затримала ймовірного правопорушника. 

За словами Никифорова, Жовква дав свідчення слідчим, він уже на роботі і продовжує виконувати свої обов'язки.

На думку Жовкви, така спроба залякати його або Офіс президента позбавлена сенсу і є жалюгідною, а такий прояв ненависті неприпустимий у цивілізованій країні.

Никифоров зазначив, що в Офісі президента сподіваються на швидке встановлення замовників, мотивів нападу і притягнення винних до відповідальності.

Цьому передувало :Вранці 22 жовтня у Києві чоловік кинув "коктейль Молотова" у двір будинку заступника голови Офісу президента, відповідального за євроінтеграцію. За даними УП, це був дім заступника голови ОП Ігоря Жовкви, у якого цього дня день народження. 

Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі Черкаської області. За його словами, замовлення підпалу будинку невідомої йому особи він знайшов на одному з сайтів оголошень про "роботу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: