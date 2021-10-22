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У Зеленского подтвердили, что на дом замглавы Офиса президента напали

Пятница, 22 октября 2021, 13:59
Сергей Никифоров, фото с сайта president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров подтвердил, что на дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы этой ночью было совершено нападение с "коктейлем Молотова".

Источник: комментарий Никифорова, телеканал "Дом"

Детали: Пресс-секретарь президента отметил, что никто не пострадал, а полиция оперативно задержала вероятного правонарушителя.

По словам Никифорова, Жовква дал показания следователям, он уже на работе и продолжает исполнять свои обязанности.

По мнению Жовквы, такая попытка запугать его или Офис президента является бессмысленной и жалкой, а такое проявление ненависти недопустимо в цивилизованной стране.

Никифоров отметил, что в Офисе президента надеются на скорейшее установление заказчиков, мотивов нападения и привлечение виновных к ответственности.

Этому предшествовало: Утром 22 октября в Киеве мужчина бросил "коктейль Молотова" во двор дома заместителя главы Офиса президента, ответственного за евроинтеграцию. По данным УП, это был дом заместителя главы ОП Игоря Жовквы, у которого в этот день – день рождения.

Злоумышленником оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и жительства родом из поселка Косари Черкасской области. По его словам, заказ поджога дома неизвестного ему человека он нашел на одном из сайтов объявлений о "работе".

Темы: Офис президентаКиевская область
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