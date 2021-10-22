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Обрали нового главу Верховного суду

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:00
Обрали нового главу Верховного суду
Всеволод Князев. фото - sud.ua

Пленум Верховного суду таємним голосуванням обрав нового главу Верховного суду - секретаря Великої палати Верховного суду суддю Всеволода Князєва.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Князєв займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

На підтримку кандидатури Князєва на пост глави суду проголосували 98 суддів Верховного суду.

За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Що передувало: На початку жовтня глава Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що не планує пропонувати свою кандидатуру на цю посаду повторно на пленумі суду 22 жовтня, її каденція завершується в листопаді 2021 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховний суд
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