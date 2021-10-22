Обрали нового главу Верховного суду

Пленум Верховного суду таємним голосуванням обрав нового главу Верховного суду - секретаря Великої палати Верховного суду суддю Всеволода Князєва.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Князєв займе цю посаду 1 грудня 2021 року, після завершення каденції нинішнього голови суду Валентини Данішевської.

На підтримку кандидатури Князєва на пост глави суду проголосували 98 суддів Верховного суду.

За суддю Касаційного Господарського суду в складі Верховного суду Володимира Погребняка свої голоси віддали 49 суддів, за суддю Верховного суду в складі Касаційного цивільного суду Олега Ткачука - 7 суддів.

Що передувало: На початку жовтня глава Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що не планує пропонувати свою кандидатуру на цю посаду повторно на пленумі суду 22 жовтня, її каденція завершується в листопаді 2021 року.