Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Избрали нового главу Верховного суда

Пятница, 22 октября 2021, 14:00
Избрали нового главу Верховного суда
Всеволод Князев. фото - sud.ua

Пленум Верховного суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда - секретаря Большой палаты Верховного суда судью Всеволода Князева.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Князев займет эту должность 1 декабря 2021 года, по завершению каденции нынешнего главы суда Валентины Данишевской.

В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Что предшествовало: В начале октября глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября, ее каденция завершается в ноябре 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Верховный суд
Экс-владельцы "Приватбанка" не смогли обжаловать национализацию: Верховный суд поставил точку в деле
Провален экзамен на коррупцию: почему Верховный Суд входит в новый круг реформирования?
Директор НАБУ рассказал о звонке Зеленского после задержания Князева
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: