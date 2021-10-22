Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Избрали нового главу Верховного суда

Пятница, 22 октября 2021, 14:00
Всеволод Князев. фото - sud.ua

Пленум Верховного суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда - секретаря Большой палаты Верховного суда судью Всеволода Князева.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Князев займет эту должность 1 декабря 2021 года, по завершению каденции нынешнего главы суда Валентины Данишевской.

В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда.

За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Что предшествовало: В начале октября глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября, ее каденция завершается в ноябре 2021 года.

Темы: Верховный суд
powered by lun.ua
Главное сегодня

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях

фотоВершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз

Вооружение на десятки млн долларов: премьер рассказал, что США передали Украине

Все новости...
Верховный суд
Верховный Суд рассмотрит кассацию Приватбанка к заводу Коломойского
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав люстрированного экс-судьи Верховного суда
Через пару недель должны избрать нового главу Верховного суда: Данишевская больше не хочет
Последние новости
20:59
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США
20:08
Полиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
20:02
В Хорватии евроскептики хотят референдума по переходу на евро
19:40
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
18:58
Новости экономики: борьба за транзит, рекордный урожай гречки
18:44
Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения, силы ООС отвечали
18:21
Туска официально избрали председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши
18:13
15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных
17:46
Киев накрывает сильный ветер
17:33
В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"
Все новости...