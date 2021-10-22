Избрали нового главу Верховного суда

Пленум Верховного суда тайным голосованием избрал нового главу Верховного суда - секретаря Большой палаты Верховного суда судью Всеволода Князева.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Князев займет эту должность 1 декабря 2021 года, по завершению каденции нынешнего главы суда Валентины Данишевской.



В поддержку кандидатуры Князева на пост главы суда проголосовали 98 судей Верховного суда.



За судью Кассационного Хозяйственного суда в составе Верховного суда Владимира Погребняка свои голоса отдали 49 судей, за судью Верховного суда в составе Кассационного гражданского суда Олега Ткачука - 7 судей.

Что предшествовало: В начале октября глава Верховного суда Валентина Данишевская заявила, что не планирует предлагать свою кандидатуру на эту должность повторно на пленуме суда 22 октября, ее каденция завершается в ноябре 2021 года.