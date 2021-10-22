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СБУ затримала оперативника ДБР, бо той підбурював взяти хабар 5000 доларів

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:47
Фото: СБУ

Слідство стверджує, що оперативник Державного бюро розслідувань разом із керівником підбурювали прокурора взяти хабар 5 тисяч доларів, щоб потім це задокументувати.

Джерело: повідомлення СБУ, ОГП

Дослівно повідомлення ОГП: "Вони також схиляли зацікавлену особу до надання такої неправомірної вигоди, мотивуючи це тим, що прокурор нібито може сприяти у вирішенні питання про зняття арешту з земельної ділянки та закриття кримінального провадження, а також третю особу – до передачі коштів".

Деталі: Оперативника ДБР затримали під час отримання та передачі третій особі частини неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США.

Особу, яка мала передати кошти також затримали та повідомили про підозру у зловживанні впливом та пособництві провокації підкупу.

Водночас СБУ в своєму повідомленні вказує, що зловмисники, "на замовлення бізнесмена, хотіли підкупити працівника прокуратури і "вирішити потрібне питання".

Там повідомляють, що вказані службовці ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і "допомагали" бізнесменам вести підприємницьку діяльність. В той же час вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців.

У випадках, коли їм відмовлялися "іти назустріч", співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців.

Передісторія:

  • 21 жовтня ДБР повідомила, що СБУ затримала її співробітника і підозрює його у провокації підкупу.

Теми: ДБРСБУ


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