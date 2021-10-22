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СБУ задержала оперативника ГБР за подстрекательство взять взятку 5000 долларов

Пятница, 22 октября 2021, 14:47
СБУ задержала оперативника ГБР за подстрекательство взять взятку 5000 долларов
Фото: СБУ

Следствие утверждает, что оперативник Государственного бюро расследований вместе с руководителем подстрекали прокурора взять взятку 5000 долларов, чтобы потом это задокументировать.

Источник: сообщение СБУ, ОГП

Дословно сообщение ОГП: "Они также склоняли заинтересованное лицо к оказанию такой неправомерной выгоды, мотивируя это тем, что прокурор якобы может оказать содействие в решении вопроса о снятии ареста с земельного участка и закрытия уголовного производства, а также третье лицо - к передачи денег".

Детали: Оперативника ГБР задержали во время получения и передачи третьему лицу части неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США.

Человека, который должен был передать деньги, также задержали и сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и пособничестве провокации подкупа.

В то же время СБУ в своем сообщении указывает, что злоумышленники, "на заказ бизнесмена, хотели подкупить работника прокуратуры и "решить нужный вопрос".

Там сообщают, что указанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность. В то же время они маскировали свои действия под исполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих.

В случаях, когда им отказывались "идти навстречу", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц.

Предыстория:

  • 21 октября ГБР сообщила, что СБУ задержала ее сотрудника и подозревает его в провокации подкупа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРСБУ
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