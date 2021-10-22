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ДБР викрило контрабандистів із санкційного списку РНБО, які налагодили нові схеми

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:59
ДБР викрило контрабандистів із санкційного списку РНБО, які налагодили нові схеми
фото ДБР

Державне бюро розслідувань викрило поновлення масштабної діяльності контрабандистів із санкційного списку РНБО.

Джерело: ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Державне бюро розслідувань встановило, що більшість осіб, стосовно яких РНБО у 2021 році застосувало спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), влітку поточного року поновили свою протиправну діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

За оперативною інформацією, для відновлення дії схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України "контрабандисти" залучили до своєї протиправної діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків.

Вказується: для того, щоб зупинити злочинну схему 22 жовтня 2021 працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання "контрабандистів" та їх подільників, які відновили протиправну діяльність на території Одеської, Київської областей та міста Києва.

 

Дослівно: "Працівники ДБР здобули докази причетності до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби та осіб щодо яких накладено санкції.

Вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флеш-носії інформації, які мають значення для розслідування кримінальної справи.

Окрім цього ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами низки спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном".

Додатково: За даними джерела УП в правоохоронних органах, до викритих нині контрабандних потоків причетні зокрема організатори каналу контрабанди через компанію "Преміум-пакет" та підсанкційний Олександр Акст.

Українська правда

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Теми: ДБРконтрабандасанкціїРНБО
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