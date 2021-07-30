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РНБО ввела санкції ще проти трьох контрабандистів – німця та українців

П'ятниця, 30 липня 2021, 18:41
РНБО ввела санкції ще проти трьох контрабандистів – німця та українців

Рада нацбезпеки й оборони розширила список контрабандистів, до яких вводяться санкції - до нього увійшли ще три людини та 24 пов'язані з ними компанії.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данилов під час брифінгу

Пряма мова Данілова: "Наступне питання, яке ми розглядали – це питання застосування персональних економічних санкцій. Як ви усі вже знаєте, ми почали свого часу працювати з категорією людей, яких називають в народі контрабандистами. Не усі з них увійшли до попередніх списків.

Ці списки були доповнені. На цей раз список формувала не Служба безпеки, а МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

До цього списку увійшли три фізичні особи, а саме – Олександр Акст, громадянин Німеччини 1986 р.н., громадяни України Валерій Фальковський 1974 р.н. та Владислав Студенець 1984 р.н..

Окрім того, 24 компанії, афілійовані з цими панами, так само увійшли у список.

Ми не збираємося зупинятися. Хто й далі буде продовжувати займатися цією ганебною справою, він буде попадати під санкції РНБО".

Що було раніше: 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди.

Пізніше у РНБО оприлюднили перелік контрабандистів, проти яких ввели санкції.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОсанкціїконтрабанда
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