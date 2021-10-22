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ГБР разоблачило контрабандистов из санкционного списка СНБО, которые наладили новые схемы

Пятница, 22 октября 2021, 14:59
ГБР разоблачило контрабандистов из санкционного списка СНБО, которые наладили новые схемы
фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило возобновление масштабной деятельности контрабандистов из санкционного списка СНБО.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применило специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков.

По оперативной информации, для возобновления действия схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки.

Указывается: для того, чтобы остановить преступную схему 22 октября 2021 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства "контрабандистов" и их подельников, которые возобновили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.

 

Дословно: "Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц, в отношении которых наложены санкции.

Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Кроме этого ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за границей".

Дополнительно: По данным источника УП в правоохранительных органах, к изобличенным сейчас контрабандным потокам причастны в частности организаторы канала контрабанды через компанию "Премиум-пакет" и подсанкционный Александр Акст.

Украинская правда

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Темы: ГБРконтрабандасанкцииСНБО
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