Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГБР разоблачило контрабандистов из санкционного списка СНБО, которые наладили новые схемы

Пятница, 22 октября 2021, 14:59
фото ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило возобновление масштабной деятельности контрабандистов из санкционного списка СНБО.

Источник: ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Государственное бюро расследований установило, что большинство лиц, в отношении которых СНБО в 2021 году применило специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), летом текущего года возобновили свою противоправную деятельность через перераспределение контрабандных потоков.

По оперативной информации, для возобновления действия схем незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины "контрабандисты" привлекли к своей противоправной деятельности новых юридических лиц, не вошедших в санкционные списки.

Указывается: для того, чтобы остановить преступную схему 22 октября 2021 года работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства "контрабандистов" и их подельников, которые возобновили противоправную деятельность на территории Одесской, Киевской областей и города Киева.

 

Дословно: "Работники ГБР получили доказательства причастности к преступной схеме должностных лиц Государственной таможенной службы и лиц, в отношении которых наложены санкции.

Изъяты черновые записи, мобильные телефоны, планшеты, флэш-носители информации, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Кроме этого ГБР будет инициировать проведение во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами ряда совместных мероприятий по установлению активов указанных лиц за границей".

Дополнительно: По данным источника УП в правоохранительных органах, к изобличенным сейчас контрабандным потокам причастны в частности организаторы канала контрабанды через компанию "Премиум-пакет" и подсанкционный Александр Акст.

Украинская правда
Темы: ГБРконтрабандасанкцииСНБО
powered by lun.ua
Главное сегодня

Патриарха Варфоломея госпитализировали в США

Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр

15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных

В МИД РФ назвали садизмом решение США отнести россиян к "бездомным нациям"

Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях

фотоВершины Карпат покрылись снегом, в горах мороз

Все новости...
ГБР
СБУ задержала оперативника ГБР за подстрекательство взять взятку 5000 долларов
Работника ГБР задержали и подозревают в провокации подкупа
ГБР проверяет причастность Медведчука к махинациям с российским дизелем
Последние новости
21:42
В центре "Десна" застрелился военный-срочник
20:59
Патриарха Варфоломея госпитализировали в США
20:08
фотоПолиция ищет 9-месячную девочку из Львова, которую могли похитить
20:02
В Хорватии евроскептики хотят референдума по переходу на евро
19:40
Штрафы больше не будут привязаны к прожиточному минимуму – министр
18:58
Новости экономики: борьба за транзит, рекордный урожай гречки
18:44
Оккупанты стреляли из запрещенного вооружения, силы ООС отвечали
18:21
Туска официально избрали председателем крупнейшей оппозиционной партии Польши
18:13
15-летний подросток за рулем врезался в дерево: 4 погибших, 2 травмированных
17:46
Киев накрывает сильный ветер
Все новости...