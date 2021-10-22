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У крематорії Києва заперечують збільшення черги на кремацію

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 17:01
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З getty images

У Київському крематорії заперечили заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію.

Джерело: комунальне підприємство "Київський крематорій" на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності".

Деталі: Відзначається, що за весь 2020 рік було кремовано 1470 померлих від covid-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року – 3144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року – 335 людей.

Що передувало:

  • 20 жовтня голова парламентського комітету з питань здоров'я нації нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький закликав нардепів та працівників Верховної Ради активніше вакцинуватися, показуючи приклад для наслідування.
  • За словами Радуцького, "Україна сьогодні є другою країною за кількістю померлих (від covid-19)... Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько двох годин".

Українська правда
Теми: Covid-2019Київ


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