У крематорії Києва заперечують збільшення черги на кремацію

У Київському крематорії заперечили заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію.

Джерело: комунальне підприємство "Київський крематорій" на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності".

Деталі: Відзначається, що за весь 2020 рік було кремовано 1470 померлих від covid-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року – 3144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року – 335 людей.

Що передувало: