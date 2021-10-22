У крематорії Києва заперечують збільшення черги на кремацію
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 17:01
У Київському крематорії заперечили заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію.
Джерело: комунальне підприємство "Київський крематорій" на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності".
Деталі: Відзначається, що за весь 2020 рік було кремовано 1470 померлих від covid-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року – 3144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року – 335 людей.
Що передувало:
- 20 жовтня голова парламентського комітету з питань здоров'я нації нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький закликав нардепів та працівників Верховної Ради активніше вакцинуватися, показуючи приклад для наслідування.
- За словами Радуцького, "Україна сьогодні є другою країною за кількістю померлих (від covid-19)... Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько двох годин".
Українська правда