В крематории Киева отрицают увеличение очереди на кремацию

В Киевском крематории отрицают заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию.

Источник: коммунальное предприятие "Киевский крематорий" на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Озвученное заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности".

Детали: Отмечается, что за весь 2020 было кремировано 1470 умерших от covid-19, за период с 1 января по 20 октября 2021 - 3144, за период с 1 по 20 октября 2021 - 335 человек.

Что предшествовало: