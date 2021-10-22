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В крематории Киева отрицают увеличение очереди на кремацию

Пятница, 22 октября 2021, 17:01
Иллюстративное ФОТО С getty images

В Киевском крематории отрицают заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об увеличении очередей на кремацию.

Источник: коммунальное предприятие "Киевский крематорий" на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "Озвученное заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности".

Детали: Отмечается, что за весь 2020 было кремировано 1470 умерших от covid-19, за период с 1 января по 20 октября 2021 - 3144, за период с 1 по 20 октября 2021 - 335 человек.

Что предшествовало:

  • 20 октября председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий призвал нардепов и работников Верховной Рады активнее вакцинироваться, показывая пример для подражания.
  • По словам Радуцкого, "Украина является второй страной по количеству умерших (от covid-19)... Очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов".

Темы: Covid-2019Киев
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