Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Черга з катафалків у київський крематорій складає 2 години: Радуцький закликає вакцинуватися

Середа, 20 жовтня 2021, 12:00
Черга з катафалків у київський крематорій складає 2 години: Радуцький закликає вакцинуватися
ілюстративне фото з flickr covid-19 vaccination

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький закликав нардепів та працівників Верховної Ради активніше вакцинуватися, показуючи приклад для наслідування.

Джерело: Радуцький з трибуни ВР на засіданні 20 жовтня

Деталі: Нардеп нагадав, що Україна в останні дні знаходиться в невтішному "топі" країн, які лідирують за кількістю померлих від коронавірусу. За останню добу в Україні також зафіксовано понад 18 тисяч хворих на ковід. Він вказав, що вимагати від людей виконувати карантинні обмеження і вакцинуватися не можна, якщо не подавати позитивний приклад самим.

Пряма мова: "80% Верховної Ради не розуміють, що масковий режим - це обов'язково для виконання. Не більшість, але дуже велика кількість депутатів, робітників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів невакциновані по сьогоднішній день, не маючи для цього протипоказань... Ще раз дуже прошу керівництво… по-перше дати доручення апарату Верховної Ради знову організувати щеплення для бажаючих у приміщеннях Верховної Ради (для робітників апарату, депутатів і робітників секретаріату Верховної Ради), друге – більш ретельно вимагати виконання карантинних обмежень, що стосується носіння масок в закритих приміщеннях Верховної Ради.

Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількістю померлих... Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько двох годин".

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Верховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: