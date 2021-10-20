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Черга з катафалків у київський крематорій складає 2 години: Радуцький закликає вакцинуватися

Середа, 20 жовтня 2021, 12:00
ілюстративне фото з flickr covid-19 vaccination

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький закликав нардепів та працівників Верховної Ради активніше вакцинуватися, показуючи приклад для наслідування.

Джерело: Радуцький з трибуни ВР на засіданні 20 жовтня

Деталі: Нардеп нагадав, що Україна в останні дні знаходиться в невтішному "топі" країн, які лідирують за кількістю померлих від коронавірусу. За останню добу в Україні також зафіксовано понад 18 тисяч хворих на ковід. Він вказав, що вимагати від людей виконувати карантинні обмеження і вакцинуватися не можна, якщо не подавати позитивний приклад самим.

Пряма мова: "80% Верховної Ради не розуміють, що масковий режим - це обов'язково для виконання. Не більшість, але дуже велика кількість депутатів, робітників апарату Верховної Ради, секретаріатів комітетів невакциновані по сьогоднішній день, не маючи для цього протипоказань... Ще раз дуже прошу керівництво… по-перше дати доручення апарату Верховної Ради знову організувати щеплення для бажаючих у приміщеннях Верховної Ради (для робітників апарату, депутатів і робітників секретаріату Верховної Ради), друге – більш ретельно вимагати виконання карантинних обмежень, що стосується носіння масок в закритих приміщеннях Верховної Ради.

Україна сьогодні є другою країною, на жаль, зверху за кількістю померлих... Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько двох годин".

Валентина Романенко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019Верховна Рада


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