Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики поранили та травмували двох військових на Донбасі

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 17:29
Бойовики поранили та травмували двох військових на Донбасі
фото: міноборони

Упродовж доби 22 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, одного військового поранили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Вони у лікувальному закладі, стан здоров’я задовільний.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: