Бойовики поранили та травмували двох військових на Донбасі

Упродовж доби 22 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, одного військового поранили.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів".

Деталі: Зазначається, що один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Вони у лікувальному закладі, стан здоров’я задовільний.