Бойовики поранили та травмували двох військових на Донбасі
Упродовж доби 22 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, одного військового поранили.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.
В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.
В бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.
Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.
Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів".
Деталі: Зазначається, що один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Вони у лікувальному закладі, стан здоров’я задовільний.