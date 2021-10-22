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Боевики ранили и травмировали двух военных на Донбассе

Пятница, 22 октября 2021, 17:29
фото: минобороны

В течение суток 22 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, одного военного ранили.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Неподалеку Золотого-4 враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

В сторону Катериновки оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Наши позиции в районе Новолуганского противник обстрелял дважды, используя крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы.

У Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние здоровья удовлетворительное.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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