Данілов дав страшний прогноз: Більше 1000 смертей від ковіду щодня

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов попереджає, що під час піку ковід-епідемії в Україні від хвороби можуть вмирати більше тисячі людей щодоби.

Джерело: брифінг Данілова за результатами засідання РНБО у п’ятницю

Пряма мова: "На превеликий жаль, те, що я зараз вам буду казати, буде неприємним, але кількість людей, які будуть гинути від ковіду, може перевалити за 1000 осіб. Проблема саме у вакцинації".

Деталі: За його словами, Україна зараз входить в пік епідемії, і помирають від хвороби люди, які не пройшли вакцинацію.

Данілов наголосив, що якщо країна не вийде на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, "у нас буде дуже-дуже велика проблема".

Що було раніше: За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 614 летальних випадків від коронавірусної хвороби. Це рекорд за весь час епідемії в країні.

При цьому 21 жовтня в Україні зробили 270 тисяч щеплень проти Covid-19 – це теж максимум від початку вакцинації, яка стартувала 24 лютого.

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 63 003 особи.