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Українцям зробили рекордні 270 тисяч ковід-щеплень за день

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 08:37
Фото з сайту Одеської міськради omr.gov.ua

21 жовтня в Україні зробили 270 тисяч щеплень проти Covid-19 – це максимум від початку вакцинації, яка стартувала 24 лютого.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 270 тисяч українців!",

Деталі: У цей четвер 269 666 людей було вакциновано проти коронавірусу :першу дозу вакцини отримали 184 107 людей, другу дозі – 85 559 людей.

Це четвертий поспіль вакцинальний рекорд: 18 жовтня зробили 193 069 щеплень, 19 жовтня – 226 587, а 20 жовтня – 251 254.

Від початку вакцинальної кампанії зробили 15 386 831 щеплення, вакцинували 8 557 659 людей.

Одну дозу вакцини отримали 8 557 657 людей, повністю імунізовані – 6 829 174 людини.

Нагадаємо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації в Україні можна переглянути тут

За даними американських центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), у людей, нещеплених проти Covid-19, в 11 разів вищий ризик померти при зараженні особливо небезпечним штамом вірусу "Дельта".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019епідеміямедицина


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