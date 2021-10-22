У пістолеті Болдуїна був один бойовий патрон – профспілка

Профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі повідомила, що в пістолеті, з якого стріляв актор Алек Болдуїн на зйомках фільму "Іржа" (Rust) та випадково вбив українку, був один бойовий патрон.

Джерело: Variety з посиланням на профспілку

Дослівно: "Актор випадково вистрілив одним бойовим патроном на знімальному майданчику, поранивши оператора і режисера".

Деталі: Це повідомлення профспілка розіслала усім своїм членам.

Тим часом у шерифа повідомили, що поки рано робити висновок, який тип патрона був у зброї.

Що передувало: 22 жовтня стало відомо, що на знімальному майданчику в штаті Нью-Мексико Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу. Загинула українка - 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс.

МЗС України отримало підтвердження належності Гатчінс до українського громадянства.