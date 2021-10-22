В пистолете Болдуина был один боевой патрон – профсоюз

Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в пистолете, из которого стрелял актер Алек Болдуин на сьемках фильма "Ржавчина" (Rust) и случайно убил украинку, был один боевой патрон.

Источник: Variety со ссылкой на профсоюз

Дословно: "Актер случайно выстрелил одним боевым патроном на сьемочной площадке, ранив оператора и режиссёра".

Детали: Это сообщение профсоюз разослал всем своим членам.

Тем временем у шерифа сообщают, что пока рано делать выводы, какой тип патрона был в оружии.

Что предшествовало: 22 октября стало известно, что на съемочной площадке в штате Нью-Мексико Болдуин случайно убил одного человека и ранил другого. Погибла украинка – 42-летняя фотограф и кинооператор Галина Хатчинс.

МИД Украины получило подтверждение принадлежности Хатчинс к украинскому гражданству.