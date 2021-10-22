У ТСК щодо "вагнерівців" є запитання до Тарана – Безугла

Тимчасова слідча комісія щодо операції із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" може запросити для дачі свідчень міністра оборони Андрія Тарана.

Джерело: коментар голови ТСК, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла в коментарі журналістам, яку цитує "Радіо Свобода"

Деталі: ТСК розглядає можливість запрошення міністра на засідання, оскільки до нього "залишилися питання".

Також є вірогідність, що наступного тижня комісія оприлюднить проміжний звіт своєї роботи

Пряма мова Безуглої: "Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту".

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Нагадаємо: Безугла заявляла, що опозиція намагається зірвати розгляд справи.