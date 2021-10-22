Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ТСК щодо "вагнерівців" є запитання до Тарана – Безугла

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 22:41
фото: Міноборони

Тимчасова слідча комісія щодо операції із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" може запросити для дачі свідчень міністра оборони Андрія Тарана.

Джерело: коментар голови ТСК, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла в коментарі журналістам, яку цитує "Радіо Свобода"

Деталі: ТСК розглядає можливість запрошення міністра на засідання, оскільки до нього "залишилися питання".

Також є вірогідність, що наступного тижня комісія оприлюднить проміжний звіт своєї роботи

Пряма мова Безуглої: "Наскільки ми зможемо відповісти на кожне питання, це кожен зможе оцінити під час проміжного звіту".

Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Нагадаємо: Безугла заявляла, що опозиція намагається зірвати розгляд справи.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу

Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"

Вбивство поліцейського в Чернігові: двох патрульних підозрюють у залишенні в небезпеці

доповненоНапад на будинок Жовкви: підозрюваних арештували з можливістю застави

Ердоган доручив вислати з Туреччини послів 10 держав, включно з США

Facebook звинувачує українця у продажу даних 178 мільйонів користувачів

Усі новини...
Останні новини
04:46
фотоВ Естонії тисячі людей протестували проти вакцинації та ковід-сертифікатів
03:47
ВІДЕОПовінь в Іспанії: затоплені автомобілі та будинки
02:47
Румунія посилює карантин і запроваджує комендантську годину
01:48
Під час нападу на тюрму в Нігерії бойовики звільнили понад 500 ув'язнених
00:57
Відбір в наглядову раду "Нафтогазу", "Укрексімбанк" розпродає погані кредити: підсумки тижня для ДП
00:33
"Газпром" пригрозив Молдові зупинкою поставок газу
23:49
В Україну йде похолодання, вночі до 9° морозу
23:35
Окупанти вимагають з незаконно ув'язнених гроші "за проживання" – Гармаш
23:10
Зеленський відповів на петицію про відповідальність за "примусову вакцинацію"
22:37
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
Усі новини...